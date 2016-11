Film : Meryl Streep bekommt Golden-Globe-Ehrenpreis

US-Schauspielerin Meryl Streep wird ihre Trophäensammlung weiter vergrößern. Streep erhält im Januar den Cecil B. DeMille Award, den Golden-Globe-Ehrenpreis, wie der Verband der Auslandspresse in Los Angeles bekannt gab. «Meryls packendes Werk in den unterschiedlichsten Genres hat sie über 40 Jahre hinweg zum Vorbild gemacht, und sie wird dies für die nächsten Generationen weiter sein», so Verbandspräsident Lorenzo Soria zur Begründung. Streep ist dreifache Oscar- und achtfache Golden-Globe-Gewinnerin.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen