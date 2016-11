Bundesregierung : Merkel telefoniert mit Trump

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat erstmals nach der Wahl persönlich Kontakt zum künftigen US-Präsidenten aufgenommen. In einem Telefonat gratulierte Merkel Donald Trump zu seiner Wahl und sagte, dass sie sich darauf freue, ihn spätestens zum G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg begrüßen zu können. Offen blieb, wann die Kanzlerin Trump nach dessen Amtseinführung am 20. Januar erstmals in Washington besuchen wird. Das Auswärtige Amt verlangte vom Team um Trump baldige Antworten über den künftigen außenpolitischen Kurs.

