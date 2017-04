International : Merkel sieht Fortschritte mit Riad

Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht Fortschritte bei Militärbeziehungen zwischen Deutschland und Saudi-Arabien, spricht die schlechte Menschenrechtslage in dem Land aber weiter offen an. Gerade was die Todesstrafe oder die Situation des inhaftierten Bloggers Raif Badawi oder vieler anderer anbelange, «werden wir natürlich auch an dem dicken Brett der Menschenrechte bohren», sagte Merkel nach einem Treffen mit dem saudischen König Salman in Dschidda. Hier gebe es große Defizite. Angesichts der saudischen Militärintervention im Bürgerkriegsland Jemen drang Merkel auf ein Ende der Luftangriffe.

von dpa

erstellt am 30.Apr.2017 | 22:58 Uhr