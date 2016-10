Motorsport : Mercedes-Teamchef: Rosberg in einer schwierigen Situation

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sieht WM-Spitzenreiter Nico Rosberg trotz dessen weiterhin klarer Führung nicht in einer einfachen Lage. «Er muss darauf achten, dass er nicht ausscheidet, das ist das Wichtigste», sagte er nach Rosbergs zweitem Platz beim Formel-1-Rennen in den USA hinter Titelverteidiger Lewis Hamilton. Rosberg sei in einer schwierigen Situation, meinte Wolff.Der gebürtige Wiesbadener steht vor seinem ersten WM-Gewinn. 26 Punkte Vorsprung hat Rosberg vor den abschließenden drei Rennen.

