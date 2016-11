Wetter : Meist schlechte Sicht auf den Supermond

In weiten Teilen Deutschlands ist vom Supermond nicht viel zu sehen. Regenwolken, Schleierwolken oder im Süden auch Hochnebel verdeckten das Himmelsschauspiel, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Am besten war der Vollmond noch in der Südhälfte Brandenburgs, in Sachsen, in Teilen Thüringens, Bayerns und Baden-Württembergs zu sehen. Wolken sollten aber im Laufe der Nacht von Nordwesten her über ganz Deutschland ziehen. Am längsten sollte der Mond in der Lausitz sowie im Südosten Bayerns zu sehen sein.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen