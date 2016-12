Luftverkehr : Mehr als 40 Tote nach Flugzeugabsturz in Pakistan befürchtet

Islamabad (dpa) – Im Norden Pakistans ist ein Passagierflugzeug mit mehr als 40 Menschen an Bord abgestürzt. Die Fluglinie Pakistan International Airlines bestätigte das Unglück. An Bord von Flug PK-661 waren demnach 42 Passagiere, fünf Crewmitglieder und ein Bodentechniker. Laut Airline-Website waren drei Ausländer unter den Passagieren: zwei Österreicher und ein Chinese. Die Turboprop-Maschine war auf dem Weg in die Hauptstadt Islamabad. Minuten vor der geplanten Landung in Islamabad ging der Kontakt zu der Maschine verloren.

