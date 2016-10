Erdbeben : Mehr als 25 000 Obdachlose in den Marken nach Erdbeben

Nach der schweren Erdbebenserie in Mittelitalien ist die Zahl der Obdachlosen allein in der Region Marken auf mehr als 25 000 gestiegen. Diese Zahl könne noch variieren, sagte der Präsident der Region, Luca Ceriscioli. Hinzu kommen die Obdachlosen in der Region Umbrien, in der bei dem neuen Beben die Stadt Norcia besonders getroffen wurde. Viele Menschen sollen an die Küste gebracht werden. So erwartet der Bürgermeister der Adria-Stadt Civitanova eine «epochale Migration». Die Behörden riefen die Menschen auf, die Nacht in den Notunterkünften zu verbringen.

