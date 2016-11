Migration : Mediziner: Schleuser gaben Flüchtlingen Benzinmischungen

Ärzte vermuten in einigen Fällen einen Zusammenhang zwischen schweren Lungenentzündungen bei Bootsflüchtlingen und menschenverachtendem Vorgehen von Schleusern. Münchner Mediziner berichten in der Fachzeitschrift «Lancet» von drei Fällen, in denen Lungenentzündungen wahrscheinlich durch das Trinken von Benzin verursacht worden seien. In einem Fall soll dies tödlich gewesen sein. Schleuser gäben Menschen auf der gefährlichen Fahrt über das Mittelmeer in einigen Fällen Benzinmischungen, um sie ruhigzustellen.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen