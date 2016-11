Notfälle : Mann findet scharfe Kriegsgranate im eigenen Haus

Beim Sanieren seines Hauses hat ein 38-jähriger Mann in Biberach in Baden-Württemberg eine scharfe Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Er wusste zunächst nicht, um welchen Gegenstand es sich in der Zwischendecke im Dachboden handelte und brachte den Sprengkörper aus dem Haus. Dann rief er die Polizei. Der Zünder sei bereits eingedrückt gewesen. «Da hat nur noch ein Quäntchen gefehlt, damit das Ding explodiert», sagte eine Sprecherin. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sprengte die Waffe kontrolliert.

