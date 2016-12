Luftverkehr : Maltas Regierung bestätigt Entführer in libyscher Maschine

An Bord des in Malta gelandeten libyschen Flugzeugs sind zwei Entführer. Dies sagte ein Sprecher der maltesischen Regierung der Deutschen Presse-Agentur. Der Airbus der staatlichen libyschen Fluglinie Afriqiyah Airways mit 111 Passagieren an Bord war auf einem Inlandsflug von Sabha nach Tripolis vom Kurs abgewichen und in der maltesischen Hauptstadt Valletta gelandet. Die international anerkannte libysche Regierung bestätigte ebenfalls, dass es sich um eine Flugzeugentführung handele.

