Unfälle : Maibäume stürzen um - mehrere Verletzte

Zwei umgestürzte Maibäume haben in Thüringen mehrere Menschen verletzt. In Jena zogen sich dabei am Nachmittag sieben Menschen Verletzungen zu, einer von ihnen schwere. Er schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Die Polizei vermutet, dass beim Setzen des Baumes ein Seil gerissen ist und der Baum in eine Menschenmenge fiel. Ein ähnlicher Vorfall hatte sich gestern in Herschdorf ereignet. Ein 53-Jähriger wurde an den Beinen verletzt.

von dpa

erstellt am 01.Mai.2017 | 17:02 Uhr