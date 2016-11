Militär : MAD enttarnt 20 Islamisten in der Bundeswehr

Der Militärische Abschirmdienst hat 20 Islamisten in der Bundeswehr enttarnt. Darüber hinaus würden 60 Verdachtsfälle verfolgt, teilte der Militärnachrichtendienst den Zeitungen der Funke Mediengruppe mit. In «islamistischen Kreisen» werde der Dienst in der Bundeswehr befürwortet, um den Umgang mit Waffen zu lernen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen wolle deshalb ab Juli 2017 jeden Bewerber für den Soldatendienst einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen.

