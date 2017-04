Wahlen : Macron will «Präsident der Patrioten» werden

Der sozialliberale Kandidat Emmanuel Macron will «Präsident des ganzen Volks von Frankreich» werden. Das erklärte der Favorit für die Stichwahl am 7. Mai. «Der Präsident der Patrioten angesichts der Bedrohung durch die Nationalisten.» Seine Gegnerin wird dabei Hochrechnungen zufolge die Rechtspopulistin Marine Le Pen sein. Er wolle mit einem System brechen, «das unfähig ist, auf Problem zu reagieren», sagte Macron in Paris. Macron setzte sich laut Hochrechnungen gegen Le Pen durch. Erstmals seit Jahrzehnten ist kein Kandidat der Sozialisten oder der bürgerlichen Rechten mehr im Endduell vertreten.

von dpa

erstellt am 23.Apr.2017 | 23:24 Uhr