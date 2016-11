Terrorismus : Maas nennt Festnahme «wichtigen Schlag gegen extremistische Szene»

Berlin (dpa) - Bundesjustizminister Heiko Maas hat die Festnahme von fünf IS-Verdächtigen in Deutschland als Erfolg für die Ermittlungsbehörden bezeichnet. Das sei ein wichtiger Schlag gegen die extremistische Szene in Deutschland, sagte Maas. Die Festnahmen würden zeigen, dass Ermittlungsbehörden wachsam seien und «sehr konsequent gegen Terrorverdächtige» vorgehen. Nach monatelangen Ermittlungen waren am frühen Dienstagmorgen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen fünf IS-Verdächtige verhaftet worden.

