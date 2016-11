Luftverkehr : Lufthansa-Piloten streiken am Mittwoch

Die Piloten der Lufthansa wollen an diesem Mittwoch den Flugverkehr der Gesellschaft komplett bestreiken. Das kündigte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit in Frankfurt/Main an.

