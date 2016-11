Luftverkehr : Lufthansa-Piloten streiken am Dienstag und Mittwoch erneut

Lufthansa-Passagiere müssen sich nach der Streikpause heute und morgen wieder auf massive Flugausfälle einstellen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat für Dienstag und Mittwoch erneut zum Ausstand aufgerufen. Am Dienstag sollen Kurzstreckenflüge betroffen sein, am Mittwoch dann Kurz- und Langstrecke. Es geht jeweils um alle Flüge, die in dieser Zeit aus Deutschland abfliegen sollen. An den vergangenen Streiktagen hatte die Lufthansa mit Sonderflugplänen auf den Ausstand reagiert.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen