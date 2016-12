Luftverkehr : Luftfahrtverband: Immer mehr Passagiere randalieren an Bord

Sie beschimpfen ihre Mitreisenden, prügeln sich, schreien das Kabinenpersonal an oder befolgen dessen Anweisungen nicht: Immer mehr Passagiere verhalten sich im Flugzeug schlicht daneben, wie der Internationale Luftfahrtverband mitteilte. «Es ist zu einem großen Problem geworden», sagte IATA-Vertreter Paul Steele in Genf. Die Lobby-Organisation fordert Regierungen auf, die Unruhestifter zu bestrafen. Zwischen 2007 und 2015 gab es mehr als 49 000 solcher Zwischenfälle an Bord. Elf Prozent der Querulanten seien gewalttätig geworden.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen