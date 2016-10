Notfälle : Londoner City-Flughafen nach Alarm zeitweise geschlossen  

Der Londoner City-Flughafen ist nach Verdacht auf einen «Chemiezwischenfall» für rund drei Stunden geschlossen worden. Etwa 500 Menschen wurden in dem kleineren Airport in Sicherheit gebracht, teilte die Feuerwehr mit. Die Ambulanz berichtete, 26 Menschen seien auf dem Flughafen wegen Atemproblemen behandelt worden, zwei wurden in ein Krankenhaus gebracht. Feuermänner rückten in Schutzanzügen auf den Terminal vor. Was genau den Alarm am späten Nachmittag auslöste, konnte allerdings noch nicht geklärt werden.

