Fußball : Leverkusen trotz 1:1 als Gruppen-Zweiter im Achtelfinale

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat einen Sieg bei ZSKA Moskau verschenkt, zieht nach dem 1:1 aber als Gruppen-Zweiter ins Achtelfinale der Champions League ein. Die Werkself ging durch ein Tor von Kevin Volland in Führung, musste aber durch einen Elfmeter von Bebars Natcho noch den Ausgleich hinnehmen. Da Tottenham Hotspur bei AS Monaco mit 1:2 verlor, steht Bayer bereits am 5. Spieltag als Zweiter der Gruppe E fest.

