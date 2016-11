Auktion : Legendäres Monroe-Kleid für 4,8 Millionen Dollar versteigert

Eines der berühmtesten Stücke aus dem Garderobenschrank von Marilyn Monroe ist in Los Angeles für 4,8 Millionen Dollar (rund 4,5 Millionen Euro) versteigert worden. Das hautenge Kleid, in dem die Schauspielerin im Mai 1962 zum 45. Geburtstag des damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy ihr «Happy Birthday, Mr. President»-Ständchen sang, brachte bei der Auktion am Abend doppelt so viel wie erwartet ein. Neuer Besitzer ist das amerikanische Kuriositäten-Museum «Ripley's Believe It or Not!», wie Julien’s Auctions mitteilte.

