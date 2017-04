Wahlen : Le Pen holt in FN-Hochburg gut 46 Prozent

Die Kandidatin der rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, hat die französische Präsidentschaftswahl in der FN-Hochburg Hénin-Beaumont gewonnen, die absolute Mehrheit dort aber verfehlt. Nach Zahlen des französischen Innenministeriums vom Abend holte die 48-Jährige in dem nordostfranzösischen Ort, wo sie am Sonntag ihre Stimme abgegeben hatte, 46,5 Prozent. Der sozialliberale Kandidat Emmanuel Macron lag dort abgeschlagen mit 14,86 Prozent auf Platz drei, noch hinter dem Linkskandidaten Jean-Luc Mélenchon.

von dpa

erstellt am 24.Apr.2017 | 00:30 Uhr