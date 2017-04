Prozesse : «Kronzeuge»: Mutmaßlicher IS-Terrorist gesteht

Ein mutmaßlicher IS-Terrorist aus Gelsenkirchen kann nach einem umfassenden Geständnis auf eine Bewährungsstrafe hoffen. Der 23-jährige ehemalige Medizinstudent steht seit heute in Düsseldorf vor Gericht. Er soll mit seinen Aussagen erheblich dazu beigetragen haben, den mutmaßlichen Stellvertreter der Terrormiliz Islamischer Staat in Deutschland, Abu Walaa, hinter Gitter zu bringen. Den Vorwurf der Bundesanwaltschaft, Mitglied des IS gewesen zu sein, räumte der Deutschtürke beim Prozessauftakt sofort sein.

von dpa

erstellt am 24.Apr.2017 | 17:03 Uhr