Konflikte : Kritik an Erdogan - Berlin bestellt türkischen Gesandten ein

Nach der Festnahme wichtiger Oppositionspolitiker in der Türkei hat die Bundesregierung die Vorgänge im Nato-Partnerland als «alarmierend» bezeichnet. Außenminister Frank-Walter Steinmeier bestellte den amtierenden türkischen Gesandten zum Gespräch ins Auswärtige Amt. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini berief ein Treffen der EU-Botschafter in Ankara ein. Scharfe Kritik am «zunehmend diktatorischen» Führungsstil des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan äußerten Politiker in Deutschland.

