Parteien : Kraft: Kölner Demos sind «buntes Aufstehen für die Demokratie»

Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat die zentrale Kundgebung gegen den AfD-Parteitag in Köln als «großartig» bewertet. «Hier stehen viele aufrechte Demokraten und sagen klipp und klar: Wir wollen so bleiben, wie wir sind - ein vielfältiges, ein offenes, ein tolerantes Land», sagte die SPD-Politikerin der dpa. Am Morgen habe es zwar einige Ausschreitungen gegeben, doch was sie nun bei der zentralen Kundgebung auf dem Kölner Heumarkt erlebe, sei «buntes Aufstehen für die Demokratie», und das finde sie großartig.

von dpa

erstellt am 22.Apr.2017 | 16:12 Uhr