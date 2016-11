Kirche : Kompost aus Stuttgarter Kirchentags-Toiletten kommt nach Berlin

Wertvolle Stoffe aus den Komposttoiletten des 35. Evangelischen Kirchentags in Stuttgart sollen Wachstum in Berlin anregen. Morgen wollen Kirchenvertreter auf dem Mauerstreifen hinter der Kapelle der Versöhnung einen Apfelbaum pflanzen. Er werde zusätzlich mit Humus, der aus den Komposttoiletten gewonnen wurde, gedüngt, hieß es in einer Mitteilung des Deutschen Evangelischen Kirchentages 2017 unter der Überschrift «Aus Mist wird Most». Der 35. Deutsche Evangelische Kirchentag fand im Juni in Stuttgart statt. Die 36. Ausgabe ist im Mai 2017 in Wittenberg und Berlin geplant.

