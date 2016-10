Fußball : Kölns Modeste sorgt mit Hattrick für nächste HSV-Pleite

Mit einem Hattrick hat Anthony Modeste den Hamburger SV in eine noch tiefere sportliche Krise geschossen. Der Topscorer des 1. FC Köln erzielte beim 3:0 alle Treffer (60./82./86. Minute) und sorgte damit für die siebte Pleite der Hanseaten innerhalb von neun Saisonspielen in der Fußball-Bundesliga. Für Modeste waren es bereits die Tore neun bis elf in dieser Spielzeit. Der HSV hatte nach der Roten Karte für Bobby Wood mehr als eine halbe Stunde mit zehn Spielern auskommen müssen. Köln rückte durch den Erfolg auf Tabellenrang vier vor.

