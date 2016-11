Gesellschaft : Kinderschutz: Therapien für Pädophile als Kassenleistung

Die Idee vorbeugender Therapien für pädophile Männer auf Krankenschein hat eine weitere Hürde genommen. Der Bundestag beschloss am Abend, Patienten mit pädophilen Neigungen künftig in Modellprojekten zu beraten und zu therapieren. Ziel ist ein besserer Kinderschutz. Mit dem Beschluss ist der Auftrag an den Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen verbunden, ab Januar 2017 eine fünfjährige Erprobungsphase für Therapien zu starten.

