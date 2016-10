Kriminalität : Kinderpornografie-Prozess gegen Magier Jan Rouven erneut verschoben

Las Vegas (dpa) - Weiterer Aufschub im Prozess gegen Jan Rouven: Der deutsche Magier, dem in den USA der Besitz von Kinderpornografie vorgeworfen wird, soll nun erst 14. November vor Gericht erscheinen. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Prozessauftakt hätte nach mehreren Verschiebungen eigentlich heute stattfinden sollen. Rouven, der mit seiner Show in Las Vegas erfolgreiche Auftritte feierte, soll Kinderpornografie empfangen, besessen, verbreitet und beworben haben. Bei der Anklageerhebung plädierte er auf «nicht schuldig». Der gebürtige Nordrhein-Westfale sitzt seither in Untersuchungshaft.

