Unfälle : Karussell-Gondel stürzt ab - zwei Kinder verletzt

Auf einem Jahrmarkt in Hessen sind zwei Kinder bei einer Karussellfahrt verunglückt. Die vier und acht Jahre alten Jungen stürzten mit einer Gondel etwa fünf Meter in die Tiefe, wie die Polizei in Gießen mitteilte. Die Kinder kamen mit leichten Blessuren davon und wurden am Abend ins Krankenhaus gebracht. Der Betrieb des Karussells in Herborn wurde eingestellt. Fachleute untersuchten, warum sich die Gondel gelöst hatte und abgestürzt war.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen