International : Kanada will auch nach Trump-Sieg gute Beziehungen zu Kuba pflegen

Auch nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA will Kanada an seinen guten Beziehungen zu Kuba festhalten. «Die Wahlen in den USA werden nichts an der starken Beziehung, eine Beziehung zwischen Freunden und Partnern, zwischen Kanada und Kuba ändern», sagte der kanadische Premierminister Justin Trudeau in Havanna. Zuletzt hatten sich die einstigen Erzfeinde USA und Kuba vorsichtig angenähert und nach jahrzehntelanger Eiszeit wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen. Die Haltung des künftigen US-Präsidenten Trump gegenüber Kuba ist noch unklar.

