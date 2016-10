EU : Kanada sagt Teilnahme am Gipfel in Brüssel ab

Der für heute angesetzte EU-Kanada-Gipfel ist in letzter Minute geplatzt. Die kanadische Regierungsdelegation sagte am Abend ihre Reise nach Brüssel zur ursprünglich geplanten Unterzeichnung des Handelsabkommens Ceta mit der Union ab. Zuvor hatte sich Belgiens Regierung bei den Verhandlungen mit den Regionen nicht auf eine Lösung einigen können und weitere Gespräche für heute angesetzt. Die kanadische Regierung hielt aber an dem Abkommen fest. Kanada sei weiterhin bereit, dieses wichtige Abkommen zu unterzeichnen, sobald Europa bereit sei.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen