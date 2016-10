Konflikte : IS-Selbstmordanschlag während Razzia in Südosttürkei - Tote

Ein Selbstmordattentäter der Terrormiliz IS hat sich während einer Razzia im südosttürkischen Gaziantep in die Luft gesprengt. Er riss drei Polizisten mit in den Tod. Acht Menschen wurden verletzt. Es gab mehrere Festnahmen. Die türkische Regierung macht den IS bereits für einen Anschlag in Gaziantep auf eine kurdische Hochzeitsfeier im August mit mehr als 50 Toten verantwortlich. Nach ersten Erkenntnissen war der Anschlag damals von einem Kind zwischen 12 und 14 Jahren verübt worden.

