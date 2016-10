Kriminalität : IS: Haben Messerangriff am 16. Oktober in Hamburg verübt

Die Terrormiliz IS hat nach Angaben ihres Sprachrohrs Amak einen Messerangriff auf zwei Menschen in Hamburg verübt. Ein «Soldat» des IS habe den Angriff am 16. Oktober ausgeführt, teilte Amak in der Nacht mit. An diesem Tag war ein 16-Jähriger an der Hamburger Alster von einem Unbekannten mit mehreren Messerstichen getötet worden. Die 15-jährige Begleiterin des Opfers wurde vom Angreifer ins Wasser gestoßen, blieb aber unverletzt. Die Polizei konnte zunächst keine Auskunft dazu geben, ob sich die IS-Mitteilung auf diese Tat beziehen könnte.

