Kriminalität : Innenministerium: Sicherheitslage unverändert

Die Sicherheitsbehörden sehen trotz des möglichen islamistischen Anschlagsversuchs auf einen Weihnachtsmarkt keine geänderte Sicherheitslage in Deutschland. Es gebe keine Veränderung der grundsätzlichen Bewertung einer Gefahr durch islamistischen Terrorismus, teilte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums in Berlin mit. Zunehmende Hinweise auf terroristische Planungen in Europa sowie die jüngsten Täter in Deutschland belegten allerdings die Einschätzung des Bundeskriminalamts, wonach sich die Gefährdung jederzeit konkretisieren könne.

