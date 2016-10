Kriminalität : Immer mehr «Grusel-Clown»-Attacken in Deutschland

Schock-Auftritte von «Horror-Clowns» werden in Deutschland immer mehr zur Plage und rufen jetzt die Politik auf den Plan. Nordrhein-Westfalens Justizminister Thomas Kutschaty warnte Nachahmer vor den Folgen und drohte mit Haftstrafen. Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann kündigte ein hartes Vorgehen an. Bundesweit häufen sich derweil die Taten. Am Wochenende wurden allein in NRW laut Innenministerium 86 Vorfälle gemeldet. In München ging ein «Grusel-Clown» mit Axt auf einen Jungen in München los.

