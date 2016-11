Kriminalität : Im Fall der ermordeten Joggerin untersucht Polizei Spuren

Nach dem Mord an der 27-jährigen Joggerin bei Freiburg setzt die Polizei auf die Auswertung der am Tatort gefundenen Spuren. Diese werden von LKA-Spezialisten in Stuttgart untersucht und mit Spuren anderer Taten abgeglichen. Laut Polizei wird mit Ergebnissen in den nächsten Tagen gerechnet. Ob am Tatort auch Körperspuren des Täters gefunden wurden, sei noch unklar. Die junge Frau wurde sexuell missbraucht und ermordet. Den Angaben zufolge gibt es bislang keinen Tatverdächtigen und keine heiße Spur.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen