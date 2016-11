Gesundheit : Hohes Einschleppungsrisiko von Vogelgrippe für Nutzgeflügel

Geflügelhaltern droht in weiteren Teilen Deutschlands die Stallpflicht. Nach dem Fund von am Vogelgrippe-Erreger verendeten Wildvögeln in Deutschland drängt das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit auf einen besseren Schutz von Nutzgeflügelbeständen. Aufgrund der aktuellen Verbreitung des H5N8-Erregers bei Wildvögeln sei von einem hohen Eintragsrisiko in Nutzgeflügelbestände auszugehen. Schleswig-Holstein hatte gestern die Stallpflicht verhängt. Dort war am Plöner See der Erreger aufgetaucht - ebenso wie auch am Bodensee.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen