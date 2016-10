Fußball : Hoffenheim und Hertha im Verfolgerduell - HSV will ersten Ligasieg

Hertha BSC und 1899 Hoffenheim wollen im direkten Duell ihre Erfolgsserien in der Fußball-Bundesliga ausbauen. Die Berliner haben vor der Partie in Sinsheim seit vier Punktspielen nicht mehr verloren, die Gastgeber sind in der Liga sogar noch ohne Niederlage. Im zweiten Sonntagsspiel strebt der Tabellenletzte Hamburger SV beim heimstarken 1. FC Köln den ersten Saisonsieg an. Trainer Markus Gisdol hofft auf einen Positiv-Effekt durch das 4:0 im DFB-Pokal beim Drittligisten Hallescher FC.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen