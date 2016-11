Wahlen : Hillary wird heiser - Trump sagt «großen Sieg» für sich voraus

Der US-Wahlkampf ist im Endspurt, und er hinterlässt Spuren - jedenfalls bei der Demokratin Hillary Clinton. Nach einem Kundgebungsmarathon in den vergangenen Tagen war sie heute bei einer Rede in Florida heiser und nur noch schwer zu verstehen, als sie am Ende ausrief, sie wolle eine Präsidentin für alle sein. Ihr Rivale Donald Trump sagte auf einer Kundgebung in North Carolina einen «großen Sieg» für sich voraus. Nur drei Tage vor der Wahl am 8. November zeigen die meisten Umfragen Clinton leicht vor Trump.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen