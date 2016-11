Flüchtlinge : Hilfe für Italien: Deutschland nimmt Flüchtlinge auf

Um Italien und Griechenland in der Flüchtlingskrise beizustehen, hat Deutschland die ersten Flüchtlinge des vereinbarten Kontingents aufgenommen. Im Rahmen des Umverteilungsverfahrens wurden heute 228 Flüchtlinge von Italien nach München geflogen, wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg mitteilte. Anschließend werden sie auf die Bundesländer verteilt, wo die Flüchtlinge dann das Asylverfahren durchlaufen. Insgesamt sollen bis September 2017 rund 27 000 Asylsuchende in die Bundesrepublik reisen.

