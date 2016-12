Konflikte : Helfer nennen Lage in Aleppo «katastrophal»

Auch nach dem Transport der ersten Verwundeten und Zivilisten aus dem umkämpften syrischen Aleppo geben Helfer noch lange keine Entwarnung. Nach Angaben der Organisation Save the Children harren noch immer Tausende Kinder im völlig zerstörten Ostteil der Stadt aus. Viele von ihnen seien ohne Eltern, weil sie entweder von ihnen getrennt wurden oder die Eltern umkamen. Auch das Deutsche Rote Kreuz rief in einem eindringlichen Appell zum Schutz der Zivilbevölkerung in Aleppo auf.

