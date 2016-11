Auszeichnungen : Hanks, Redford und De Niro bekommen US-Freiheitsmedaille

Die Oscar-Preisträger Tom Hanks, Robert Redford und Robert De Niro sollen mit der höchsten zivilen Auszeichnung der USA gewürdigt werden. Die Schauspieler zählen zu den 21 Empfängern der Freiheitsmedaille «Presidential Medal of Freedom», wie das Weiße Haus mitteilte. Die Auszeichnung wird in dieser Form seit 1963 an Persönlichkeiten verliehen, die einen bedeutenden Beitrag «für die Sicherheit oder das nationale Interesse der USA, den Weltfrieden und kulturelle oder andere bedeutsame öffentliche Belange» geleistet haben. Präsident Obama will die Medaillen am 22. November verleihen.

