Atomkraft : Häufiger AKW-Alarm wegen Flugzeugen als bisher bekannt

In Deutschland hat es einem Zeitungsbericht zufolge öfter als bisher bekannt Alarm für Atomkraftwerke wegen verdächtiger Flugzeuge gegeben. Allein in den vergangenen fünf Jahren sei achtmal ein sogenannter «Renegade»-Voralarm für Kernkraftwerke ausgelöst worden, berichtete die «Heilbronner Stimme» unter Berufung auf das Bundesumweltministerium. «Renegade»-Fälle sind solche, in denen möglicherweise ein Luftfahrzeug als Waffe verwendet und zum Beispiel auf Atomkraftwerke gesteuert werden könnte.

von dpa

erstellt am 27.Apr.2017 | 05:59 Uhr