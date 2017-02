Polizei : GSG 9 soll zweiten Standort bei Berlin bekommen

Die Bundespolizei-Spezialeinheit GSG 9 soll nach einem Medienbericht einen zweiten Standort erhalten - in der Nähe von Berlin. Bisher befand sich das alleinige Hauptquartier in St. Augustin bei Bonn. Künftig soll die Anti-Terror-Einheit auch im Osten stationiert sein, wie der «Behörden Spiegel» berichtet. So wäre auch eine Anbindung an die Hubschrauberflotte der Bundespolizei in Ahrensfelde am nordöstlichen Stadtrand Berlins möglich. Die GSG 9 kommt im Kampf gegen Terroristen, Luft- und Seepiraten, organisierte Kriminalität und Geiselnehmer zum Einsatz.

von dpa

erstellt am 07.Feb.2017 | 15:21 Uhr