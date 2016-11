Parteien : Grüne nehmen mit Parteitag Kurs auf Bundestags-Wahlkampf

Die Grünen haben ihren dreitägigen Bundesparteitag in Münster begonnen. Zum Auftakt berichtet der Politische Bundesgeschäftsführer Michael Kellner den Delegierten vom Mitgliederzuwachs der vergangenen Wochen. Das Streitthema Vermögensteuer stand noch nicht auf dem Programm. Nach der Rede von Parteichef Cem Özdemir soll es in einer Europa-Debatte um den Zusammenhalt der EU nach dem Brexit-Votum gehen, die Lage in der Türkei sowie die Folgen des Wahlsiegs von Donald Trump in den USA.

