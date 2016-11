Unfälle : Großbrand im Chemiepark Leverkusen

Stunden nach Ausbruch eines Großbrands hat der Chemiepark Leverkusen eine erste Entwarnung gegeben. «Die beim Feuer freigesetzten Stoffe sind toxikologisch unbedenklich», also nicht giftig, teilte Chempark-Betreiber Currenta mit. Der Brand sei am Abend bei Umfüllarbeiten in einem Lager für chemische Stoffe ausgebrochen. Niemand wurde verletzt. Erst Stunden nach dem Ausbruch war das Feuer nach Unternehmensangaben nach Mitternacht unter Kontrolle. Die Feuerwehr hatte Tausende Anwohner in Leverkusen und Köln vorsorglich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

