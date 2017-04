Wahlen : Geschenk an Wähler: Vier neue Feiertage bei Labour-Sieg

Gleich vier neue landesweite Feiertage verspricht die oppositionelle Labour-Partei bei einem Wahlsieg am 8. Juni in Großbritannien. Damit sollten der Zusammenhalt von England, Schottland, Wales und Nordirland gefördert werden und die Arbeitnehmer mehr Erholung bekommen, kündigte der umstrittene Labour-Chef Jeremy Corbyn in London an. Angaben zur Finanzierung machte er nicht. Die neuen Feiertage sollen an die Schutzheiligen der Landesteile erinnern: David, Patrick, Georg und Andreas.

von dpa

erstellt am 23.Apr.2017 | 13:48 Uhr