Unfälle : Fußball-ähnliche Bombe tötet Sechsjährigen in Kairo

Ein ägyptischer Junge ist beim Spielen mit einer fußball-ähnlichen Bombe in der Hauptstadt Kairo getötet worden. Der Sechsjährige hatte den Sprengkörper in seinem Wohnviertel gefunden, wie das ägyptische Innenministerium mitteilte. In dem Stadtteil Manschiat Nasser, der sogenannten Müllstadt, leben Menschen der christlichen Minderheit, die fast überall in Kairo Müll einsammeln und nach Wiederverwertbarem durchsuchen. Ein Freund des Jungen wurde schwer verletzt und verlor Teile seine Hand.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen