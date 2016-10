Notfälle : Fliegerbombe in Chemnitz entschärft

Eine in Chemnitz gefundene Fliegerbombe ist entschärft. Das teilte die Polizei am späten Abend mit. Bauarbeiter hatten die Welkriegsbombe am Morgen bei Baggerarbeiten im dicht besiedelten Stadtteil Kaßberg entdeckt. Die Fundstelle wurde großräumig abgesperrt, Bus- und Straßenbahnverkehr in dem Gebiet wurden eingestellt. Wohn- und Bürohäuser, vier Schulen und fünf Kitas wurden evakuiert. Nach Angaben der Stadtverwaltung waren rund 17 500 Menschen betroffen.

