Fußball : FC St. Pauli verlängert Negativserie

Die Krise des FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga verschärft sich immer mehr. Die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen bleibt nach dem bitteren 0:1 am Abend bei den Würzburger Kickers zum Abschluss des 12. Spieltags auch in der achten Zweitligapartie nacheinander sieglos. Mit nur sechs Zählern geht der abstiegsbedrohte Hamburger Kultverein als Schlusslicht in die Länderspielpause. Der Aufsteiger aus Würzburg kletterte hingegen auf den sechsten Rang.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen